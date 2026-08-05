बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

'स्पाइडर-मैन 4' की धाकड़ कमाई ने बिगाड़ा 'जन नायकन' और 'द ओडिसी' का खेल, देखें कमाई

लेखन ज्योति सिंह 09:32 am Aug 05, 202609:32 am

क्या है खबर?

टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रखी है। रिलीज का पहला हफ्ता पूरा करने से पहले ही इसने 300 करोड़ रुपये के क्लब में अपनी जगह पक्की कर ली। सिनेमाघरों में पहले से मौजूद थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' की कमाई पर इसका गहरा असर देखने को मिल रहा है। ऐसा ही हाल हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' का भी हाे रखा है। एक नजर डालते हैं इनकी ताजा कमाई पर।