'स्पाइडर-मैन 4' की बॉक्स ऑफिस पर तूफानी रफ्तार, फिल्म ने कर दिखाया ये कमाल

सैकनिल्क के मुताबिक, मार्वल की फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने चौथे दिन (रविवार) भारत में कुल 76 करोड़ रुपये का कारोबार किया है, जो पिछले 3 दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा है।

इसने तीसरे दिन 70.25 करोड़, दूसरे दिन 49.35 करोड़ और पहले दिन 60.60 करोड़ रुपये कमाए थे।

इसके बाद, फिल्म का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कुल नेट कलेक्शन 256.20 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं ग्रॉस कलेक्शन 306.37 करोड़ रुपये हाे गया है।