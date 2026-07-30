बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट

बॉक्स ऑफिस: 'जन नायकन' की कमाई में 7वें दिन गिरावट, जानिए 'द ओडिसी' का कलेक्शन

लेखन ज्योति सिंह 09:32 am Jul 30, 202609:32 am

क्या है खबर?

थलापति विजय की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'जन नायकन' बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा जमाकर बैठी है। पहले दिन से शानदार कारोबार करते हुए इसने सिनेमाघरों में 6 दिन पूरे कर लिए हैं। इसी के साथ दैनिक कमाई में अब गिरावट का दौर भी शुरू हो गया है। दूसरी ओर, हॉलीवुड निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' रिलीज के दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है। आइए दोनों फिल्मों के ताजा कलेक्शन पर डालते हैं एक नजर।