जेंडाया ने टॉम हॉलैंड संग अपने रिश्ते पर लगाई मुहर, जानिए क्या बोलीं?

उनकी दोस्ती 2021 में प्यार में बदल गई थी। पिछले साल गोल्डन ग्लोब्स में जेनडाया ने हीरे की अंगूठी पहनी थी, जिसके बाद उनकी सगाई की अफवाहें फैल गई थीं। बाद में 'पीपल' मैगजीन ने इन खबरों की पुष्टि की।

हाल ही में एक पॉडकास्ट में टॉम ने जेनडाया को अपनी 'पत्नी' बताया और कहा कि कामयाबी के दबाव के बीच उनकी मौजूदगी टॉम को शांत रखती है।

पेशेवर तौर पर भी दोनों खूब तरक्की कर रहे हैं। जेनडाया 'ड्यून: पार्ट 3' में नजर आएंगी, वहीं टॉम 'एवेंजर्स: डूम्स्डे' में मुख्य भूमिका निभाएंगे, जो 18 दिसंबर को रिलीज होगी। जेनडाया ने उनके रिश्ते के बारे में कहा, 'मुझे उसके साथ आगे बढ़ना और उसे आगे बढ़ते देखना बहुत पसंद है' और यह भी कहा, 'सच कहूं तो, वह सबसे बेहतरीन है।'