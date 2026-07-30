कमल हासन का क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' पर बड़ा बयान, जानिए क्या बोले?

'द ओडिसी' क्रिस्टोफर की पहली फिल्म है, जो पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसमें ट्रोजन युद्ध के बाद ओडिसियस की घर वापसी की लंबी और कठिन यात्रा को दिखाया गया है।

यह फिल्म दुनिया भर की अलग-अलग जगहों पर आईमैक्स और नई तकनीक से बनी है। इसमें मैट डेमन, रॉबर्ट पैटिनसन, जेंडया, ऐनी हैथवे और लुपिता न्योंगो जैसे बड़े सितारे नजर आएंगे।

यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए एम्मा थॉमस ने क्रिस्टोफर के साथ मिलकर इस फिल्म का निर्माण किया है। माना जा रहा है कि यह फिल्म पर्दे पर पुरानी कहानियों को पेश करने का एक नया पैमाना तय करेगी।