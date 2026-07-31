टॉम हॉलैंड का भारतीय बॉक्स ऑफिस पर राज, 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रचा इतिहास

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारत में 60.60 करोड़ रुपये की कमाई के साथ हॉलीवुड फिल्मों के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग का नया रिकॉर्ड बनाया है।

इसने साल 2019 में 'एवेंजर्स: एंडगेम' के 53 करोड़ के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

फिल्म का भारत में कुल कारोबार 60.60 करोड़ रुपये रहा। इसमें अंग्रेजी भाषा से 32.25 करोड़ और हिंदी भाषा से 22 करोड़ की कमाई हुई। बाकी 6.35 करोड़ रुपये तमिल, तेलुगू जैसी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के वर्जनों से आए।