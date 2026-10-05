मार्वल का जलवा, स्पाइडर-मैन ने तोड़े रिकॉर्ड; एवेंजर्स ने फिर छीना ताज

मार्वल का जलवा, स्पाइडर-मैन ने तोड़े रिकॉर्ड; एवेंजर्स ने फिर छीना ताज
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' आधिकारिक तौर पर 2026 की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है, जिसने दुनियाभर में 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया है और यह अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।
इस बड़ी कामयाबी के साथ, स्पाइडर-मैन की फिल्मों ने वैश्विक स्तर पर 17.5 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई कर ली है, जिससे स्पाइडर-मैन अब तक का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्मी किरदार बन गया है।
यह फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है, लेकिन 6 अक्टूबर को यह वीडियो ऑन डिमांड (VOD) पर भी उपलब्ध हो जाएगी।
एवेंजर्स एंडगेम: एनकोर ने फिर हासिल किया सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म का ताज
इसे पीछे छोड़ते हुए, 'एवेंजर्स एंडगेम: एनकोर' ने फिर से सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म का अपना खिताब हासिल कर लिया है।
हालिया री-रिलीज के बाद इसने कुल 2.9 अरब डॉलर की कमाई के साथ 'अवतार' को पछाड़ दिया है। भले ही स्पाइडर-मैन को फिर से सिनेमाघरों में दिखाने की अफवाहें चल रही हों, लेकिन यह साफ है कि मार्वल की फिल्में अभी भी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही हैं।