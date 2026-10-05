मार्वल का जलवा, स्पाइडर-मैन ने तोड़े रिकॉर्ड; एवेंजर्स ने फिर छीना ताज

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' आधिकारिक तौर पर 2026 की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई है, जिसने दुनियाभर में 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा का कलेक्शन किया है और यह अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।

इस बड़ी कामयाबी के साथ, स्पाइडर-मैन की फिल्मों ने वैश्विक स्तर पर 17.5 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई कर ली है, जिससे स्पाइडर-मैन अब तक का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला फिल्मी किरदार बन गया है।

यह फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है, लेकिन 6 अक्टूबर को यह वीडियो ऑन डिमांड (VOD) पर भी उपलब्ध हो जाएगी।