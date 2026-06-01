'अटोनको' में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी सौमित्रिशा कुंडू, जानें क्या है सीरीज की कहानी?

सौमित्रिशा ने 'अटोनको' की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक गहराई पर की बात

सौमित्रिशा ने बताया कि पुरबा का किरदार निभाते हुए उन्हें यह जानने का मौका मिला कि कैसे गहरे जख्म असलियत और हकीकत के बीच के फर्क को मिटा देते हैं।

उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि लोग इस कहानी की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक गहराई से खुद को जोड़ पाएंगे।' 'अटोनको' दर्शकों को सच, जीवित रहने के संघर्ष और इस बात की सस्पेंस से भरी पड़ताल कराएगी कि कैसे हमारे पुराने जख्म हमारी धारणाओं को आकार देते हैं।