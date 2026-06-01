'अटोनको' में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी सौमित्रिशा कुंडू, जानें क्या है सीरीज की कहानी?
मनोरंजन
सौमित्रिशा कुंडू 'अटोनको' नाम की एक नई थ्रिलर सीरीज में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। इस सीरीज की कहानी पुरबा नाम की एक महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो कई सालों से शोषण और गहरे मानसिक आघात से जूझ रही है।
वह अपनी असलियत को समझने की कोशिश में लगी है। कुल 24 एपिसोड्स की यह सीरीज अलग-अलग समय रिलीज होगी, जिसकी शुरुआत पहले 6 एपिसोड्स के साथ होगी।
सौमित्रिशा ने 'अटोनको' की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक गहराई पर की बात
सौमित्रिशा ने बताया कि पुरबा का किरदार निभाते हुए उन्हें यह जानने का मौका मिला कि कैसे गहरे जख्म असलियत और हकीकत के बीच के फर्क को मिटा देते हैं।
उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि लोग इस कहानी की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक गहराई से खुद को जोड़ पाएंगे।' 'अटोनको' दर्शकों को सच, जीवित रहने के संघर्ष और इस बात की सस्पेंस से भरी पड़ताल कराएगी कि कैसे हमारे पुराने जख्म हमारी धारणाओं को आकार देते हैं।