सोराब बेदी ने मलाइका अरोड़ा के साथ रिश्ते की खबरों पर प्रतिक्रिया दी

मलाइका अरोड़ा संग डेटिंग की खबरों पर सोराब बेदी ने तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

लेखन ज्योति सिंह 09:30 am Mar 11, 202609:30 am

क्या है खबर?

अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद मलाइका अरोड़ा का नाम किसी न किसी के साथ अक्सर जुड़ता रहता है। पिछले कुछ समय से 'MTV स्प्लिट्सविला 16' फेम सोराब बेदी के साथ उनके डेटिंग की खबरों ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा रखी है। इन खबरों को हवा उस वायरल वीडियो ने दिया जिसमें मलाइका और साेराब एक पार्टी में काफी करीब देखे गए। अब मलाइका के साथ डेटिंग की खबरों पर सोराब ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।