बॉक्स ऑफिस पर 'मंदाड़ी' का तूफान, 12 दिन में कमा डाले इतने करोड़ पार

3,446 शोज में चल रही 'मंदाड़ी' ने 19.2% की अच्छी औसत ऑक्यूपेंसी के साथ दर्शकों को खूब खींचा। इसी वजह से यह फिल्म कई दूसरी नई रिलीज हुई फिल्मों के बीच भी अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रही।

वहीं, कार्थी की फिल्म 'सरदार 2' कमाई के मामले में पीछे रह गई और भारत में सिर्फ 18.5 करोड़ रुपये की कमाई कर पाई।