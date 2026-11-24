इस पारिवारिक ड्रामा में आयुष्मान खुराना और शरवरी मुख्य भूमिका में हैं, वहीं अनुपम खेर और सीमा पाहवा भी खास रोल निभाते दिखेंगे।

यह सूरज की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है, इसकी अवधि लगभग 3 घंटे है। कहानी 2 परिवारों के साथ रहने और एक-दूसरे को समझने की यात्रा पर आधारित है।

इस फिल्म को राजश्री प्रोडक्शंस और महावीर जैन फिल्म्स ने मिलकर बनाया है और इसका संगीत हिमेश रेशमिया ने दिया है। टिकट की कीमत पिछले साल की हिट फिल्म 'सैयारा' जैसी ही रखी जाएगी।

यह सूरज की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म 'ऊंचाई' के बाद पहली रिलीज है, ऐसे में दर्शकों को इससे काफी उम्मीदें हैं।