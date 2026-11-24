आयुष्मान खुराना को मिला सलमान खान का साथ, नए 'प्रेम' को लेकर सूरज बड़जात्या ने बताई खास वजह
फिल्म निर्देशक सूरज बड़जात्या ने हाल ही में पुष्टि की है कि आयुष्मान खुराना उनकी आने वाली फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में मशहूर 'प्रेम' का किरदार निभा रहे हैं और सलमान खान को भी यह बात पूरी तरह मंजूर है।
जिन दर्शकों ने 'मैंने प्यार किया' और 'हम आपके हैं कौन' जैसी फिल्में देखकर 'प्रेम' के किरदार को पसंद किया है, उनके लिए यह एक बड़ा बदलाव है।
सूरज ने बताया कि सलमान का साथ मिलना इस बदलाव को सही दिशा में ले जाने जैसा है।
सूरज ने क्यों आयुष्मान को चुना
सूरज ने बताया कि उन्होंने आयुष्मान को सिर्फ किसी जान-पहचान की वजह से नहीं चुना, बल्कि इसलिए कि 'प्रेम' के हर किरदार के लिए एक नया नजरिया और कुछ अलग अंदाज चाहिए होता है।
उन्होंने समझाया, "यह पहली बार है जब मेरा हीरो चीजों पर सवाल उठाता है, लेकिन बड़े ही संजीदा अंदाज में। वह अपने दादाजी से सवाल करता है, बिना जवाब मिले ही अपनी सोच बनाता है और फिर अपने फैसले खुद लेता है। इस तरह के किरदार के लिए मुझे आयुष्मान की ही जरूरत थी। ऐसी भूमिका को निभाने के लिए आयुष्मान जैसी संजीदगी बेहद जरूरी है। हर फिल्म मुझे खुद ही बता देती है कि उसके किरदार के लिए कौन सा एक्टर सबसे फिट है।"
शरवरी भी इस फिल्म में अहम भूमिका में दिखेंगी। यह फिल्म 27 नवंबर को रिलीज होगी और 'प्रेम' के किरदार को एक नयापन देगी, लेकिन उसकी असल पहचान को बरकरार रखा जाएगा।