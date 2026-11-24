सूरज ने बताया कि उन्होंने आयुष्मान को सिर्फ किसी जान-पहचान की वजह से नहीं चुना, बल्कि इसलिए कि 'प्रेम' के हर किरदार के लिए एक नया नजरिया और कुछ अलग अंदाज चाहिए होता है।

उन्होंने समझाया, "यह पहली बार है जब मेरा हीरो चीजों पर सवाल उठाता है, लेकिन बड़े ही संजीदा अंदाज में। वह अपने दादाजी से सवाल करता है, बिना जवाब मिले ही अपनी सोच बनाता है और फिर अपने फैसले खुद लेता है। इस तरह के किरदार के लिए मुझे आयुष्मान की ही जरूरत थी। ऐसी भूमिका को निभाने के लिए आयुष्मान जैसी संजीदगी बेहद जरूरी है। हर फिल्म मुझे खुद ही बता देती है कि उसके किरदार के लिए कौन सा एक्टर सबसे फिट है।"

शरवरी भी इस फिल्म में अहम भूमिका में दिखेंगी। यह फिल्म 27 नवंबर को रिलीज होगी और 'प्रेम' के किरदार को एक नयापन देगी, लेकिन उसकी असल पहचान को बरकरार रखा जाएगा।