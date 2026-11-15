सोनू सूद शरद कपूर से मिलेंगे

शरद कपूर का भावुक वीडियो देख पसीजा सोनू सूद का दिल, मुश्किल घड़ी में थामा हाथ

लेखन सयाली 06:13 pm Nov 15, 202606:13 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सितारों के साथ काम कर चुके शरद कपूर इन दिनों डिप्रेशन और आर्थिक तंगी से जूझ रहे है। इस बीच उन्होंने वीडियो बनाते हुए बॉलीवुड सितारों से मदद की गुहार लगाई थी। उनके भावुक वीडियो को देखने के बाद अभिनेता सोनू सूद उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। द फ्री प्रेस जर्नल के मुताबिक, सोनू रविवार की शाम शरद से मिलकर किसी संभावित प्रोजेक्ट पर चर्चा करने वाले थे।