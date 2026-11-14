'जोश' के विलेन शरद कपूर पालतू कुत्तों को छोड़ने पर मजबूर, लगाई काम की गुहार

शरद की स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उनके लिए कुत्तों की देखभाल करना मुश्किल हो गया था। घर में उनकी पत्नी और नवजात बच्चा भी हैं और कोई देखभाल करने वाला नहीं है।

ऐसे में उनके पालतू कुत्तों को 'योडा मुंबई' नामक गैर-लाभकारी संस्था के पशु कल्याण केंद्र में भेज दिया गया। शरद का कुत्तों से अलग होने का कोई इरादा नहीं है और उन्हें उम्मीद है कि जब वे नए बंगले में शिफ्ट होंगे तो उन्हें वापस घर ले आएंगे।