NEET प्रदर्शन के सवाल पर भड़के सोनू निगम- मैं किसलिए आया हूं? अब बस हो गया

हाल ही में, गायक एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जहां मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की।

उनसे पूछा गया कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहेंगे?

इस पर सोनू ने कहा, "मैं यहां किस लिए आया हूं?" अगले सवाल पर उन्होंने कहा, "अभी हो गया, बस।"

बातचीत का ये वीडियो सोशल मीडिया पर लोगो का खूब ध्यान खींच रहा है।