सोनू निगम ने मुंबई में बेचा अपना आलीशान ऑफिस, जानिए कितने करोड़ का मुनाफा हुआ

सोनू निगम ने ये ऑफिस नवंबर, 2023 में 14.30 करोड़ रुपये में खरीदा था। इस तरह महज 3 साल से भी कम समय में उन्हें इस प्रॉपर्टी से करीब 3.7 करोड़ रुपये का शानदार मुनाफा मिला है।

ये सौदा लगभग 58,404 रुपये प्रति वर्ग फुट की दर से तय हुआ है, जिसमें 2 गाड़ियों की पार्किंग जगह भी शामिल है। मुंबई के प्रमुख बिजनेस हब BKC में बड़ी कॉर्पोरेट और वित्तीय कंपनियों की मौजूदगी के कारण कमर्शियल प्रॉपर्टीज की मांग और कीमतें हमेशा नई ऊंचाइयों पर रहती हैं।