सोनू निगम ने मुंबई में खरीदी 3 संपत्ति, चुकाए कुल इतने करोड़

सोनू की ये नई प्रॉपर्टी कुल 4,144.10 वर्ग फुट में फैली हुई है। उन्होंने पहली मंजिल पर 2 यूनिट्स 16 करोड़ में खरीदी हैं। इसमें 4 पार्किंग की जगह भी मिली है, जो किसी सामान्य ऑफिस खरीद से कहीं ज्यादा है।

सोनू ने इस डील के लिए 1.02 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी भी भरी है। प्रॉपर्टी में निवेश करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है।

इसी साल की शुरुआत में उन्होंने कर्जत में अपनी कुछ जमीन बेची थी और पिछले साल सांताक्रूज ईस्ट में एक प्रॉपर्टी 12 करोड़ से ज्यादा में किराए पर दी थी।

इससे साफ है कि वे रियल एस्टेट में समझदारी से निवेश करते हैं।