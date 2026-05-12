सोनू निगम के लाइव कॉन्सर्ट का वीडियो सामने आया

सोनू निगम के कॉन्सर्ट में फैन ने डाला खलल तो भड़के गायक, वीडियो में दी चेतावनी

लेखन ज्योति सिंह 12:38 pm May 12, 202612:38 pm

क्या है खबर?

मशहूर गायक सोनू निगम एक बार फिर से चर्चा बटोर रहे हैं। इसका कारण उनका हालिया लाइव कॉन्सर्ट है, जिसका आयोजन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में किया गया था। दरअसल, गायक मंच पर पूरे जोश और जुनून के साथ अपनी गायिकी से लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। तभी उन्हें एक अप्रत्याशित घटना का सामना करना पड़ा, जब उनका एक जबरा फैन अचानक मंच पर कूदा और प्रस्तुति में खलल डालने की कोशिश की। इस घटना का वीडियो सामने आया है।