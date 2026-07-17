सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे सितारे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज
इंजीनियर और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक NEET परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वे इन अनियमितताओं का विरोध कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
छात्रों के साथ सही व्यवहार की इस लड़ाई में अब बॉलीवुड के कई सितारे भी उनके साथ आ गए हैं। सोनाक्षी सिन्हा और ओमी वैद्य जैसे बड़े नाम सोनम के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं।
सोनाक्षी ने की ये खास अपील
सोनाक्षी सिन्हा ने एक भावुक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने सरकार से इस मामले को सुनने की अपील की है। उन्होंने वीडियो में कहा, 'सोनम ने कुछ भी नहीं खाया है। वे उन बच्चों के भविष्य के लिए यह कर रहे हैं, जिनकी जान चली गई। वे एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहे हैं, जो ठीक से काम नहीं कर रहा।'
वहीं, ओमी ने लोगों को सोनम के यादगार किरदार 'फुनसुक वांगडू' की याद दिलाई, जिसे उन्होंने फिल्म '3 इडियट्स' में निभाया था। इमरान खान, जीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह जैसे कई और सितारों ने भी सोशल मीडिया पर वांगचुक का साथ दिया है।
सोनम की टीम ने सभी का एकजुटता दिखाने के लिए शुक्रिया अदा किया। वहीं, प्रशंसकों ने भी इन अभिनेताओं की खूब तारीफ की कि उन्होंने सही मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई।