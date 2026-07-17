सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरे सितारे, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज

सोनाक्षी सिन्हा ने एक भावुक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने सरकार से इस मामले को सुनने की अपील की है। उन्होंने वीडियो में कहा, 'सोनम ने कुछ भी नहीं खाया है। वे उन बच्चों के भविष्य के लिए यह कर रहे हैं, जिनकी जान चली गई। वे एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहे हैं, जो ठीक से काम नहीं कर रहा।'

वहीं, ओमी ने लोगों को सोनम के यादगार किरदार 'फुनसुक वांगडू' की याद दिलाई, जिसे उन्होंने फिल्म '3 इडियट्स' में निभाया था। इमरान खान, जीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह जैसे कई और सितारों ने भी सोशल मीडिया पर वांगचुक का साथ दिया है।

सोनम की टीम ने सभी का एकजुटता दिखाने के लिए शुक्रिया अदा किया। वहीं, प्रशंसकों ने भी इन अभिनेताओं की खूब तारीफ की कि उन्होंने सही मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई।