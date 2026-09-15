सोनाली कुलकर्णी का 'द पैराइज' अवतार, नानी की मां बन 'बाहुबली' की शिवगामी से लेगी टक्कर

सोनाली ने बताया कि उनकी यह भूमिका इतनी दमदार है कि दूसरी अभिनेत्रियों को भी इससे थोड़ी जलन हो सकती है।

उन्होंने इस भूमिका के लिए तेलुगु भाषा सीखी। साउथ इंडियन सेट पर लोगों का जो सम्मान दिखाया जाता है, उससे वे काफी प्रभावित हुईं।

वहां सभी लोग 'निर्देशक सर' और 'हीरो सर' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नानी के सहयोग और एक अनुशासित क्रू की वजह से वे भाषा से जुड़ी चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाईं।