सोनाली कुलकर्णी का 'द पैराइज' अवतार, नानी की मां बन 'बाहुबली' की शिवगामी से लेगी टक्कर
मनोरंजन
सोनाली कुलकर्णी अपनी आने वाली फिल्म 'द पैराइज' को लेकर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। यह फिल्म 24 सितंबर, 2026 को रिलीज होने वाली है।
इस पीरियड-एक्शन ड्रामा में सोनाली नानी की मां का किरदार निभा रही हैं। उनके इस मजबूत किरदार की तुलना अभी से 'बाहुबली' की शिवगामी देवी के रोल से की जाने लगी है।
नानी के सहयोग से सोनाली ने सीखी तेलुगु भाषा
सोनाली ने बताया कि उनकी यह भूमिका इतनी दमदार है कि दूसरी अभिनेत्रियों को भी इससे थोड़ी जलन हो सकती है।
उन्होंने इस भूमिका के लिए तेलुगु भाषा सीखी। साउथ इंडियन सेट पर लोगों का जो सम्मान दिखाया जाता है, उससे वे काफी प्रभावित हुईं।
वहां सभी लोग 'निर्देशक सर' और 'हीरो सर' जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नानी के सहयोग और एक अनुशासित क्रू की वजह से वे भाषा से जुड़ी चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाईं।