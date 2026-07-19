NEET पेपर लीक: सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरीं सोनाक्षी सिन्हा; पुलिसिया कार्रवाई को बताया 'गलत'

अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंजीनियर और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक का समर्थन किया है, जो NEET परीक्षा पेपर लीक मामले के खिलाफ पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हाल ही में जब पुलिस ने वांगचुक को उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन स्थल से हटाया तो सोनाक्षी ने इस कार्रवाई को 'गलत' करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन में शांति बनाए रखने के लिए सभी प्रदर्शनकारियों की तारीफ भी की। आगामी 20 जुलाई को छात्रों द्वारा प्रस्तावित 'संसद मार्च' को देखते हुए सोनाक्षी ने उनसे अपील की है कि वे पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात सरकार के सामने रखें।