NEET पेपर लीक: सोनम वांगचुक के समर्थन में उतरीं सोनाक्षी सिन्हा; पुलिसिया कार्रवाई को बताया 'गलत'
अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने इंजीनियर और पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक का समर्थन किया है, जो NEET परीक्षा पेपर लीक मामले के खिलाफ पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हाल ही में जब पुलिस ने वांगचुक को उनके शांतिपूर्ण प्रदर्शन स्थल से हटाया तो सोनाक्षी ने इस कार्रवाई को 'गलत' करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन में शांति बनाए रखने के लिए सभी प्रदर्शनकारियों की तारीफ भी की। आगामी 20 जुलाई को छात्रों द्वारा प्रस्तावित 'संसद मार्च' को देखते हुए सोनाक्षी ने उनसे अपील की है कि वे पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात सरकार के सामने रखें।
वांगचुक ने अन्न और दवा लेने से किया इनकार
पुलिस ने भले ही वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करा दिया हो, लेकिन वो अभी भी अन्न और दवा लेने से इनकार कर रहे हैं। वो नीट लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनके इस प्रदर्शन को ऑनलाइन जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। ऋतिक रोशन और शबाना आजमी जैसे कई सितारे भी एकता और अहिंसा के रास्ते बदलाव की इस अपील का समर्थन कर रहे हैं।