जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा ने रोमांटिक फिल्में क्यों ठुकराईं?

आमतौर पर रोमांटिक फिल्में करने के बजाय, सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल एक थ्रिलर फिल्म 'तू है मेरी किरण' में साथ काम कर रहे हैं।

जहीर ने बताया कि उन्होंने इस किरदार के लिए खूब मेहनत की है, क्योंकि वह कुछ ऐसा करना चाहते थे जो रचनात्मक रूप से थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो।