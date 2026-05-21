सोनाक्षी सिन्हा-जहीर इकबाल की शरारती 'मेलोडी' केमिस्ट्री, वीडियो देख फैंस हुए दीवाने

कैसे शुरू हुआ मेलोडी का क्रेज

मेलोडी का यह क्रेज तब शुरू हुआ जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी से अपनी मुलाकात के दौरान उन्हें मिली एक मेलोडी टॉफी का जिक्र किया। उनके इस बयान के बाद इंटरनेट पर मीम्स और रील्स की बाढ़ आ गई।

अब सोनाक्षी और जहीर जैसे बड़े सितारे भी इसमें शामिल हो गए हैं, जिससे यह ट्रेंड और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया है। उनके इस वीडियो पर फैंस ने खूब कमेंट्स किए हैं।

कुछ लोग जहां सोनाक्षी के प्यारे एक्सप्रेशन्स की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई लोग इस कपल की मजेदार एनर्जी को लेकर तरह-तरह के मजाक भी कर रहे हैं।