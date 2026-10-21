दलेर मेहंदी के समर्थन में उतरे दलेर मेहंदी

दलेर मेहंदी विवाद में मंत्री पर भड़के अनुपम खेर- मंच पर बेइज्जत करना जरूरी था क्या?

लेखन नेहा शर्मा 10:12 am Oct 21, 202610:12 am

क्या है खबर?

उत्तराखंड के मंत्री सुबोध उनियाल के साथ मंच पर हुए विवाद के बाद दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर गायक दलेर मेहंदी के समर्थन में उतर आए हैं। देर रात जारी एक वीडियो संदेश में अनुपम ने कहा कि जिस तरह से मंच पर एक वरिष्ठ कलाकार के साथ व्यवहार किया गया, उससे वो बेहद व्यथित हैं। पिछले दो-तीन दशकों से दलेर को जानने वाले अनुपम ने मनोरंजन उद्योग के सभी लोगों से गायक के साथ खड़े होने का आग्रह किया है।