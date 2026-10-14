राहुल गांधी से मांग कर बुरी फंसी सोना महापात्रा

राहुल गांधी के समर्थकों से भिड़ीं सोना महापात्रा, मिलीं गंदी गालियां तो स्क्रीनशॉट दिखाकर खोली पोल

लेखन नेहा शर्मा 07:05 pm Oct 14, 202607:05 pm

क्या है खबर?

गायिका सोना महापात्रा ने कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की बदहाली सुधारने की सलाह राहुल गांधी को दी, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग और गालियों का सामना करना पड़ा।इस ट्रोलिंग पर सवाल उठाते हुए सोना ने राजनीतिक प्रतिक्रिया पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने ओडिशा में अवैध खनन को लेकर निशाना साधा था, तब उन्हें इतनी नफरत और गालियों का सामना नहीं करना पड़ा था, जितना राहुल को सलाह देने पर झेलना पड़ रहा है।