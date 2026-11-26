सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' के गानों पर सोना मोहपात्रा भड़कीं, जानिए क्या बोलीं
गायिका सोना मोहपात्रा ने सलमान खान की आने वाली फिल्म 'मातृभूमि' के गानों को लेकर चल रही बहस में अपनी बात रखी है।
सलमान ने जब 'तेरी सेक्सी ब्यूटी' और 'मदिरापान' जैसे गानों का बचाव करते हुए कहा कि ये गाने सैनिकों को ऐसे आम इंसान के तौर पर दिखाते हैं, जिनकी अपनी मस्ती और प्रेम भरी जिंदगी भी होती है, तब सोना ने साफ किया कि उनकी समस्या सैनिकों के निजी जीवन को दिखाने से नहीं है।
बल्कि उनका एतराज इस बात से है कि उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए 'आलसी, साधारण और घिसे-पिटे तरीकों' का इस्तेमाल किया जा रहा है।
सोना ने कही ये बात
सोना ने सवाल उठाया कि सशस्त्र बलों को दर्शाने के लिए ऐसे गाने क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा, "बेशक सैनिकों की प्रेम भरी जिंदगी होती है। उनकी इच्छाएं भी होती हैं। भला इसे कौन नकार रहा है? मैं एक फौजी बच्चे के तौर पर बात कर रही हूं। जो बात चुभती है वह यह है कि उनकी इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इन आलसी, साधारण और घिसे-पिटे तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या यह समझना इतना मुश्किल है कि यह नैतिक नहीं, बल्कि सौंदर्यबोध से जुड़ा मामला है?"
यह फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज हो रही है, लेकिन इसका संगीत बॉलीवुड के गानों में गुणवत्ता और घिसे-पिटे चलन को लेकर पहले ही बहस छेड़ चुका है।