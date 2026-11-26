सोना ने सवाल उठाया कि सशस्त्र बलों को दर्शाने के लिए ऐसे गाने क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा, "बेशक सैनिकों की प्रेम भरी जिंदगी होती है। उनकी इच्छाएं भी होती हैं। भला इसे कौन नकार रहा है? मैं एक फौजी बच्चे के तौर पर बात कर रही हूं। जो बात चुभती है वह यह है कि उनकी इन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इन आलसी, साधारण और घिसे-पिटे तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या यह समझना इतना मुश्किल है कि यह नैतिक नहीं, बल्कि सौंदर्यबोध से जुड़ा मामला है?"

यह फिल्म 4 दिसंबर को रिलीज हो रही है, लेकिन इसका संगीत बॉलीवुड के गानों में गुणवत्ता और घिसे-पिटे चलन को लेकर पहले ही बहस छेड़ चुका है।