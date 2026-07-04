सोहेल खान की 'अलायंस' में धांसू एंट्री, बोले- मुझे उकसाने की कोशिश न करें, वरना गुस्सा झेलना भारी पड़ेगा मनोरंजन Jul 04, 2026

सोहेल खान ने हाल ही में टीवी रियलिटी शो 'अलायंस' में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ली है। शो में आते ही उन्होंने वादा किया है कि वे दर्शकों को अपना असली चेहरा दिखाएंगे। सोहेल ने कहा, "मेरी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव आए हैं, लेकिन मैं बीती बातों पर रोने के बजाय आगे बढ़ने में भरोसा रखता हूं।"

इसके साथ ही उन्होंने शो के बाकी प्रतियोगियों को सीधे शब्दों में चेतावनी दी है कि वे उन्हें फालतू में परेशान या उकसाने की कोशिश न करें, वरना उनका गुस्सा झेलना भारी पड़ेगा। शो में पहले से ही काफी ड्रामा चल रहा है, ऐसे में सोहेल के आने से मुकाबला और भी मजेदार हो गया है।