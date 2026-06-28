'अलायंस' से सोहेल खान का रिएलिटी टीवी पर डेब्यू, बोले- चालाकी नहीं आती, पहले हफ्ते ही हो जाऊंगा बाहर मनोरंजन Jun 28, 2026

मशहूर अभिनेता-निर्माता सोहेल खान प्राइम वीडियो के नए शो 'अलायंस' के साथ रियलिटी टीवी की दुनिया में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। इस दिलचस्प शो को अभिनेता कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं, जिसके नए एपिसोड रोजाना दोपहर 12 बजे स्ट्रीम किए जाएंगे। इस शो को लेकर सोहेल अपनी बेबाकी की वजह से थोड़े घबराए हुए भी हैं। उन्होंने खुलकर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें झूठ बोलना, चालाकी करना या दूसरों को अपने हिसाब से घुमाना बिल्कुल नहीं आता, इसलिए उन्हें डर है कि वो पहले ही हफ्ते में शो से बाहर हो सकते हैं।