सीमा सजदेह से हुए तलाक पर बोले सोहेल खान

सोहेल खान ने सालों बाद तलाक पर तोड़ी चुप्पी- उसे खो दिया, जिससे सच्चा प्यार था

लेखन नेहा शर्मा 07:09 pm Jul 12, 202607:09 pm

क्या है खबर?

रियलिटी शो 'अलायंस' में वाइल्डकार्ड प्रतियोगी के तौर पर सीमा सजदेह की एंट्री के बाद सोहेल खान और उनके बीच एक बेहद भावुक पुनर्मिलन देखने को मिला। इस दौरान सोहेल ने कबूला कि शादी के वक्त काम के तनाव ने उनके मानसिक संतुलन को प्रभावित किया था, लेकिन इस शो ने उन्हें एक बार फिर एक-दूसरे के करीब आने में मदद की है। शो में अभिनेता-निर्देशक सोहेल ने सीमा सजदेह से हुए अपने तलाक पर सालों बाद चुप्पी तोड़ी है