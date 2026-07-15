'एलायंस' में सोहेल खान और सीमा सजदेह एक बार फिर पर्दे पर साथ दिखे, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह?
मनोरंजन
सोहेल खान और सीमा सज्देह, जो कुछ समय पहले अलग हो गए थे, अब एक नए रियलिटी शो 'अलायंस' में साथ नजर आएंगे।
शो के कास्टिंग निर्देशक करण माल्या बताते हैं कि इसका मुख्य मकसद यह दिखाना है कि पूर्व साथी भी एक सच्चा और गरिमापूर्ण रिश्ता बनाए रख सकते हैं।
उनका कहना है कि इसमें सिर्फ आपसी इज्जत और सम्मान पर जोर दिया जाएगा, किसी तरह की ड्रामेबाजी नहीं होगी।
करण ने कही ये बात
करण ने बताया कि सोहेल और सीमा को इस शो के लिए इसलिए चुना गया ताकि वे एक बहुत ही असली, गरिमापूर्ण और असरदार इंसानी रिश्ते की मिसाल पेश कर सकें।
टीम का इरादा उनके पुराने रिश्ते का सम्मान करना है, ना कि उसे किसी भी तरह से सनसनीखेज बनाना। उम्मीद है कि यह शो एक नया दृष्टिकोण देगा कि कैसे किसी रिश्ते के बदलने के बाद भी उसमें गर्माहट और आपसी जुड़ाव बना रह सकता है।