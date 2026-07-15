'एलायंस' में सोहेल खान और सीमा सजदेह एक बार फिर पर्दे पर साथ दिखे, जानिए क्या है इसके पीछे की वजह?

करण ने बताया कि सोहेल और सीमा को इस शो के लिए इसलिए चुना गया ताकि वे एक बहुत ही असली, गरिमापूर्ण और असरदार इंसानी रिश्ते की मिसाल पेश कर सकें।

टीम का इरादा उनके पुराने रिश्ते का सम्मान करना है, ना कि उसे किसी भी तरह से सनसनीखेज बनाना। उम्मीद है कि यह शो एक नया दृष्टिकोण देगा कि कैसे किसी रिश्ते के बदलने के बाद भी उसमें गर्माहट और आपसी जुड़ाव बना रह सकता है।