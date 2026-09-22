सोफिया हयात ने अपनी टिप्पणी पर सफाई दी

सलमान खान को 'पाखंडी मूर्ख' कहने के बाद सोफिया हयात का यू-टर्न, अब दे रहीं सफाई

लेखन ज्योति सिंह 10:38 am Sep 22, 202610:38 am

क्या है खबर?

'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान ने आलोचकों को करारा जवाब दिया था। उन्होंने अपनी शर्ट उतारकर अपने मजबूत शरीर को दिखाया था और उन आलोचकों पर जमकर बसरे थे, जो उनकी उम्र और वजन का लगातार मजाक उड़ाते हैं। सलमान के बिना शर्ट वाले अंदाज पर 'बिग बॉस 7' की पूर्व प्रतियोगी सोफिया हयात ने निशाना साधा था और उन्हें पाखंडी मूर्ख बताया था। हालांकि, अब वह अपने बयान पर सफाई दे रही हैं।