सलमान खान ने 'बिग बॉस' में उतारी शर्ट तो भड़क गईं सोफिया हयात, बोलीं- पाखंडी बेवकूफ

सलमान ने मंच पर अपनी हैट और शर्ट उतारकर उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया, जो लंबे समय से उनके वजन और लुक्स को लेकर उन्हें ट्रोल कर रहे थे।

उन्होंने ट्रोल्स को ललकारते हुए कहा, "भाई मोटा हो गया है, भाई को ट्रोल करो... कर लो ट्रोल, ये लो। कर लो ट्रोल। आओ, ट्रोल करना है न? ट्रोल करना पसंद है? ये देखो, क्लोज-अप कर लो।"

उनका ये बेबाक अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।