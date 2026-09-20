'बिग बॉस 20': कैटरीना के ट्रोल्स के मुंह पर सलमान का तमाचा, स्टेज पर उतारी टी-शर्ट

सलमान ने खासतौर से गर्भावस्था के बाद महिलाओं के शरीर पर की जाने वाली भद्दी टिप्पणियों पर ऐतराज जताया।

उन्होंने कहा कि मां बनने की प्रक्रिया महिला के शरीर को बदल देती है और सिर्फ इसलिए कि वो सार्वजनिक जीवन में वापस लौट आई है, उससे तुरंत पहले जैसी दिखने की उम्मीद करना पूरी तरह गलत है। उन्होंने ट्रोल्स पर निशाना साधते हुए सवाल किया, "आप किसी को सिर्फ इसलिए क्यों ट्रोल करना चाहते हैं कि वो प्रेग्नेंट हुई है?"