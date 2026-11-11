सितार उस्ताद पंडित मणिलाल नाग का हुआ निधन, 87 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

जाने-माने सितार वादक और पद्म श्री से सम्मानित बिष्णुपुर घराने के मशहूर सितार वादक पंडित मणिलाल नाग का 87 साल की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली।

उनकी याद में राज्य संगीत अकादमी में एक सार्वजनिक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मणिलाल के निधन को भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक युग का अंत बताया।