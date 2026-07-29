'मिर्जापुर सीजन 4' पर लगी मोहर, निर्देशक गुरमीत सिंह ने दिया बड़ा अपडेट

ये फिल्म सीरीज के पहले सीजन से शुरू हुई कहानी को ही आगे बढ़ाएगी। इसमें पंकज त्रिपाठी, अली फ़ज़ल, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी और रसिका दुग्गल जैसे पसंदीदा कलाकार एक बार फिर नजर आएंगे। इनके अलावा, रवि किशन और जितेंद्र कुमार जैसे कुछ नए सितारे भी फिल्म का हिस्सा होंगे।

फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह ही कर रहे हैं, जबकि इसका निर्माण एक्सेल एंटरटेनमेंट (रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर) के बैनर तले हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचने के लिए ये फिल्म हिंदी के साथ-साथ तेलुगू भाषा में भी रिलीज की जाएगी।