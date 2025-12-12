LOADING...
'धुरंधर' से तारीफ बटोर रहे अक्षय खन्ना ने स्पॉटिफाई पर जमाई धाक, लोग भी हुए दीवाने
लेखन ज्योति सिंह
Dec 12, 2025
05:43 pm
क्या है खबर?

अभिनेता अक्षय खन्ना को जो सफलता पूरे करियर में नहीं मिली, वह 'धुरंधर' से मिल रही है। रहमान डकैत के किरदार को उन्होंने जिस तरीके से पर्दे पर निभाया है, लोग उनके अभिनय के दीवाने हो गए हैं। फिल्म में उनका एक गाना है 'FA9LA', जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। रैपर फ्लिपराची की आवाज वाले में 'FA9LA' ने स्पॉटिफाई पर अपनी धाक जमाई है। गाने को दुनियाभर से प्यार मिल रहा है।

उपलब्धि

नंबर 1 पर ट्रेंड हु़आ 'FA9LA'

रैपर फ्लिपराची ने पोस्ट साझा करके बताया कि 'FA9LA' स्पॉटिफाई की वायरल 50 ग्लोबल सूची में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। यह सूची रोजाना की प्लेलिस्ट को दर्शाती है जिसमें विश्व स्तर पर सबसे जल्दी लोकप्रियता हासिल करने वाले टॉप 50 गाने शामिल हैं। इस पोस्ट को साझा करते हुए रैपर ने लिखा, 'दुनिया का नंबर 1 वायरल ट्रैक।' 'FA9LA' में अक्षय अपने शानदार डांस से ध्यान खींच रहे हैं। हालांकि, यह डांस उन्होंने बिना सीखे किया था।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए गाने की एक झलक

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

