अक्षय खन्ना ने स्पॉटिफाई पर जमाई धाक

'धुरंधर' से तारीफ बटोर रहे अक्षय खन्ना ने स्पॉटिफाई पर जमाई धाक, लोग भी हुए दीवाने

लेखन ज्योति सिंह 05:43 pm Dec 12, 202505:43 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अक्षय खन्ना को जो सफलता पूरे करियर में नहीं मिली, वह 'धुरंधर' से मिल रही है। रहमान डकैत के किरदार को उन्होंने जिस तरीके से पर्दे पर निभाया है, लोग उनके अभिनय के दीवाने हो गए हैं। फिल्म में उनका एक गाना है 'FA9LA', जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। रैपर फ्लिपराची की आवाज वाले में 'FA9LA' ने स्पॉटिफाई पर अपनी धाक जमाई है। गाने को दुनियाभर से प्यार मिल रहा है।