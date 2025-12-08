हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र को दी जन्मदिन की बधाई

धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर भावुक हुईं हेमा मालिनी, साझा किया दिल छूने वाला पोस्ट

लेखन ज्योति सिंह 01:06 pm Dec 08, 202501:06 pm

क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र भले हमारे बीच न हों, लेकिन पूरा देश उनके 90वें जन्मदिन (8 दिसंबर) पर उन्हें याद कर रहा है। अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया है, जिसके जरिए उन्होंने अपने दिवंगत पति को जन्मदिन की बधाई दी। अभिनेत्री ने धर्मेंद्र के साथ कुछ अनदेखी तस्वीरों को साझा करते हुए उनपर दिल खोलकर प्यार बरसाया है। साथ ही लिखा है कि एक आत्मा के रूप में अभिनेता हमेशा उनके साथ मौजूद हैं।