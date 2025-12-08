धर्मेंद्र के 90वें जन्मदिन पर भावुक हुईं हेमा मालिनी, साझा किया दिल छूने वाला पोस्ट
दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र भले हमारे बीच न हों, लेकिन पूरा देश उनके 90वें जन्मदिन (8 दिसंबर) पर उन्हें याद कर रहा है। अभिनेत्री हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा किया है, जिसके जरिए उन्होंने अपने दिवंगत पति को जन्मदिन की बधाई दी। अभिनेत्री ने धर्मेंद्र के साथ कुछ अनदेखी तस्वीरों को साझा करते हुए उनपर दिल खोलकर प्यार बरसाया है। साथ ही लिखा है कि एक आत्मा के रूप में अभिनेता हमेशा उनके साथ मौजूद हैं।
हेमा ने धर्मेंद्र को जन्मदिन पर दी भावुक बधाई
हेमा ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'धरम जी, जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यारे दिल, 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत गया। जब से आपने मुझे दिल तोड़कर छोड़ा था, मैं धीरे-धीरे टुकड़ों को इकट्ठा करते हुए जिंदगी को फिर बनाने की कोशिश कर रही हूं, यह जानते हुए कि आप हमेशा आत्मा में मेरे साथ रहेंगे।हमारी जिंदगी की खुशनुमा यादें कभी नहीं मिटेंगी। मैं भगवान का शुक्रिया करती हूं, उन खूबसूरत यादों के लिए जो मेरे दिल में हमेशा रहेंगी।'
अभिनेता के लिए भगवान से की ये दुआ
अभिनेत्री ने आगे लिखा, 'आपके जन्मदिन पर, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वह आपको शांति और खुशी का खजाना प्रदान करें, जो आप अपनी विनम्रता और दिल की अच्छाई और मानवता के प्रति आपके प्यार के लिए पूरी तरह से हकदार हैं। जन्मदिन मुबारक हो।' इस खूबसूरत पोस्ट के अंत में अभिनेत्री ने धर्मेंद्र के साथ बिताई पुरानी यादों को तस्वीर के रूप में साझा किया है। उनकी पोस्ट दिवंगत अभिनेता के प्रशंसकों को भी भावुक कर रही है।
Dharam ji— Hema Malini (@dreamgirlhema) December 8, 2025
Happy birthday my dear heart❤️
More than two weeks have passed since you left me heartbroken, slowly gathering up the pieces and trying to reconstruct my life, knowing that you will always be with me in spirit. The joyful memories of our life together can never be… pic.twitter.com/zY3QBJN0YE