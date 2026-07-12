गायिका जैस्मीन सैंडलस ने की सगाई, बीच कॉन्सर्ट में कराया अपने मंगेतर से दीदार; वीडियो वायरल

ऐलान

सगाई की अंगूठी दिखाई, कॉन्सर्ट के बीच मंगेतर को स्टेज पर बुलाया

'धुरंधर' के गानों से मशहूर हुईं गायिका जैस्मीन सैंडलस ने सगाई कर ली है। अपने एक कॉन्सर्ट के दौरान जैस्मीन ने हीरे की बड़ी अंगूठी दिखाते हुए खुद इस खबर पर मुहर लगाई। उन्होंने हजारों फैंस के सामने स्टेज पर अपने मंगेतर को 'माय मैन' कहकर मिलवाया, जिसे देखकर वहां मौजूद भीड़ खुशी से झूम उठी। हालांकि, जैस्मीन ने उनके नाम का खुलासा नहीं किया। उनके होने वाले पति कुछ मिनट स्टेज पर रुकने के बाद वहां से चले गए।