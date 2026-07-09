'टोटल इक्लिप्स ऑफ द हार्ट' की गायिका बॉनी टायलर का हुआ निधन, 75 की उम्र में ली आखिरी सांस
मशहूर वेल्श गायिका बॉनी टायलर, जो अपने सुपरहिट गीत 'टोटल इक्लिप्स ऑफ द हार्ट' के लिए दुनियाभर में जानी जाती थीं, का 75 साल की उम्र में निधन हो गया।
उनके परिवार ने बताया कि 8 जुलाई को पुर्तगाल के एक अस्पताल में उनका निधन हुआ। वे किसी अज्ञात बीमारी से जूझ रही थीं, जिसके बारे में अभी कोई खास जानकारी नहीं दी गई है।
परिवार ने लोगों से इस मुश्किल घड़ी में निजता बनाए रखने की अपील की है।
बॉनी इतने समय से कर रही थीं काम
अप्रैल के आखिरी हफ्तों में बॉनी की सेहत अचानक बिगड़ गई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद मई की शुरुआत में उनकी आपातकालीन आंतों की सर्जरी हुई और उन्हें मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया।
इसी वजह से उनका पूरा यूरोप दौरा रद्द करना पड़ा था। अपने 5 दशक लंबे करियर में उन्होंने 'इट्स अ हार्टके' और 'होल्डिंग आउट फॉर अ हीरो' जैसे कई मशहूर गाने दिए।
उन्होंने अपने करियर में कुल 18 एल्बम भी जारी किए थे, जिनमें से आखिरी एल्बम 5 साल पहले आया था। बॉनी टायलर अपने पीछे अपने पति को छोड़ गई हैं, जिनसे उनकी शादी 50 साल से भी ज्यादा समय से हुई थी।