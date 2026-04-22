अलिशा चिनॉय की तस्वीरों ने खींचा लोगों का ध्यान

मशहूर गायिका अलिशा चिनॉय का इतना बदल गया लुक, चौंका देंगी ये तस्वीरें

लेखन ज्योति सिंह 07:03 pm Apr 22, 202607:03 pm

क्या है खबर?

'मेड इन इंडिया', 'तिनका तिनका' और 'मैडोना' जैसे तमाम गानों से मशहूर अलिशा चिनॉय अब संगीत जगत से दूर हैं। हालांकि वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं और निजी जिंदगी से जुड़ी झलकियां फैंस के साथ साझा करती रहती हैं। इस बीच, अलिशा की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें उनका लुक काफी बदला नजर आया। एक तरफ जहां फैंस उनकी तस्वीरों पर प्यार लुटा रहे हैं, तो वहीं कुछ गायिका के बदले लुक से हैरान हैं।