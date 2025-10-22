अभिनेता और गायक ऋषभ टंडन का निधन, असरानी के बाद सिनेमा जगत को एक और झटका
क्या है खबर?
अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन के बाद सिनेमा जगत से एक और दुखद सामने आ रही है। जाने-माने अभिनेता और गायक ऋषभ टंडन उर्फ फकीर का निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि उनके करीबी दोस्त ने की है। बताया जाता है कि ऋषभ ने 21 अक्टूबर की रात अपनी अंतिम सांस ली है। दोस्त के मुताबिक, गायक दिवाली के मौके पर अपने परिवार से मिलने के लिए दिल्ली आए थे। यहां उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ गया।
परिचय
जानिए कौन थे गायक ऋषभ
ऋषभ स्टेज नाम 'फकीर' से मशहूर थे। वह गायक के अलावा म्यूजिक कंपोजर और अभिनेता भी थे। उनका धार्मिक गाना 'शिव तांडव स्त्रोतम' लोगों के बीच काफी हिट हुआ था। इसके अलावा उन्होंने 'धू धू कर के', 'फकीर की जुबानी' और 'ये आशिकी' भी शामिल है, जिसे लोगों ने काफी प्यार दिया है। गायक ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। ऋषभ के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स थे।
