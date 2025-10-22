अभिनेता और गायक ऋषभ टंडन का निधन

अभिनेता और गायक ऋषभ टंडन का निधन, असरानी के बाद सिनेमा जगत को एक और झटका

लेखन ज्योति सिंह 10:46 am Oct 22, 202510:46 am

क्या है खबर?

अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन के बाद सिनेमा जगत से एक और दुखद सामने आ रही है। जाने-माने अभिनेता और गायक ऋषभ टंडन उर्फ ​​फकीर का निधन हो गया है। इस बात की पुष्टि उनके करीबी दोस्त ने की है। बताया जाता है कि ऋषभ ने 21 अक्टूबर की रात अपनी अंतिम सांस ली है। दोस्त के मुताबिक, गायक दिवाली के मौके पर अपने परिवार से मिलने के लिए दिल्ली आए थे। यहां उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ गया।