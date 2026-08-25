सिमरन-जयराम फिर साथ आएंगे नजर, 90 के दशक के प्यार में लगेगा परिवार का तड़का

इस बिना नाम वाली फिल्म में सिर्फ प्यार-मोहब्बत की बातें नहीं होंगी, बल्कि ये परिवार के मूल्यों और पुरानी परंपराओं को अपनाना चाहिए या नए रास्ते तलाशने चाहिए, इस पर भी ध्यान देगी।

गौतमराज चाहते हैं कि वे सिमरन को एक नए रूप में दिखाएं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपनी फिल्म 'राचसी' में ज्योतिका को दिखाया था।

उन्होंने दोनों अभिनेत्रियों की सराहना की और बताया कि वे बेहद अनुभवी कलाकार हैं, इसलिए उन्हें अपने किरदारों के लिए कोई खास तैयारी नहीं करनी पड़ी।

अभी इस फिल्म से जुड़ी और जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये रिश्तों और पारिवारिक बंधनों पर एक गहरा और नया नजरिया पेश करने का वादा करती है।