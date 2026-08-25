सिमरन-जयराम फिर साथ आएंगे नजर, 90 के दशक के प्यार में लगेगा परिवार का तड़का
अभिनेत्री सिमरन और अभिनेता जयराम, जो फिल्म 'पंचतंत्रम' में साथ नजर आए थे, अब एक नई रोमांटिक कॉमेडी में फिर से साथ काम करने जा रहे हैं।
इस फिल्म का निर्देशन एस वाई गौतमराज कर रहे हैं, जिन्होंने 'राचसी' जैसी मशहूर फिल्म बनाई है। यह फिल्म 1990 और 2000 के दशक की प्रेम कहानियों को दिखाएगी, जो इन दोनों कलाकारों के करियर का एक अहम हिस्सा रहा है।
एस वाई गौतमराज ने बताया कि उन्हें लगा कि इन दोनों अभिनेता को कास्ट करना बिल्कुल सही है, क्योंकि वे सही मायनों में उस दौर की झलक दिखाते हैं।
ये फिल्म परिवार और परंपरा पर देगी ध्यान
इस बिना नाम वाली फिल्म में सिर्फ प्यार-मोहब्बत की बातें नहीं होंगी, बल्कि ये परिवार के मूल्यों और पुरानी परंपराओं को अपनाना चाहिए या नए रास्ते तलाशने चाहिए, इस पर भी ध्यान देगी।
गौतमराज चाहते हैं कि वे सिमरन को एक नए रूप में दिखाएं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपनी फिल्म 'राचसी' में ज्योतिका को दिखाया था।
उन्होंने दोनों अभिनेत्रियों की सराहना की और बताया कि वे बेहद अनुभवी कलाकार हैं, इसलिए उन्हें अपने किरदारों के लिए कोई खास तैयारी नहीं करनी पड़ी।
अभी इस फिल्म से जुड़ी और जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये रिश्तों और पारिवारिक बंधनों पर एक गहरा और नया नजरिया पेश करने का वादा करती है।