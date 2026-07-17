फिल्म 'अरसन' में सिलांबरासन का रहस्यमयी तीसरा लुक आया सामने, मदुरै टाइगर अवतार ने मचाएगा तहलका

साइलंबरसन TR इन दिनों चेन्नई में अपनी फिल्म 'अरसन' की शूटिंग में व्यस्त हैं। उनके अगले बड़े बदलाव को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

निर्देशक वेत्रिमरण ने किरदार के हर पड़ाव को दिखाने के लिए हर लुक को बेहद बारीकी से गढ़ा गया है। यही वजह है कि इसे साइलंबरसन के अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक माना जा रहा है।

खबर है कि तीसरा लुक कहानी में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है, जिससे फिल्म का इंतजार और भी बढ़ गया है।