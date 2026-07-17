फिल्म 'अरसन' में सिलांबरासन का रहस्यमयी तीसरा लुक आया सामने, मदुरै टाइगर अवतार ने मचाएगा तहलका
साइलंबरसन TR इन दिनों चेन्नई में अपनी फिल्म 'अरसन' की शूटिंग में व्यस्त हैं। उनके अगले बड़े बदलाव को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
निर्देशक वेत्रिमरण ने किरदार के हर पड़ाव को दिखाने के लिए हर लुक को बेहद बारीकी से गढ़ा गया है। यही वजह है कि इसे साइलंबरसन के अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण किरदारों में से एक माना जा रहा है।
खबर है कि तीसरा लुक कहानी में बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है, जिससे फिल्म का इंतजार और भी बढ़ गया है।
'अरसन' की कहानी मदुरै के खिलाड़ी पर केंद्रित
'अरसन' फिल्म की कहानी मदुरै के एक युवा खिलाड़ी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी जिंदगी नॉर्थ चेन्नई में अप्रत्याशित मोड़ लेती है।
साइलंबरसन का 'मदुरै टाइगर' किरदार भरपूर एक्शन और भावनाओं से भरा होगा। फिल्म के कलाकारों में प्रियंका मोहन, विजय सेतुपति, एंड्रिया जेरेमिया, विक्रंथ और योगी बाबू शामिल हैं।
फैंस अब यह जानने को उत्सुक हैं कि यह तीसरा लुक वेत्रिमरण की इस दमदार कहानी से किस तरह जुड़ता है।