'प्रहार' के लिए कसाब के वकील से मिले थे सिकंदर खेर, खुद सुनाया किस्सा

अपनी फिल्म 'प्रहार: उज्जवल निकम की अनकही कहानी' के लिए सिकंदर खेर ने अजमल कसाब का केस लड़ने वाले असली वकील अब्बास काजमी से मुलाकात की। 26/11 हमलों के बाद काजमी ने कसाब का बचाव किया था और सिकंदर यह समझना चाहते थे कि उन्होंने ऐसा विवादित केस क्यों लिया।

सिकंदर ने बताया, "मैंने अविनाश से उनसे मिलने का इंतजाम करने को कहा। मैं जानना चाहता था कि देश के उस माहौल में कोई व्यक्ति कसाब जैसे आतंकवादी का बचाव कैसे कर सकता है। यह कोई आसान फैसला नहीं हो सकता और मैं बस यह देखना चाहता था कि मैं इस किरदार को कितनी सच्चाई और गहराई से निभा सकता हूं।"

इस मुलाकात से उनके अभिनय में और गहराई आ गई।