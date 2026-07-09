'वन' का दमदार पोस्टर हुआ जारी, सिद्धार्थ ने टाली बड़ी टक्कर; अब इस तारीख को रिलीज होगी फिल्म मनोरंजन Jul 09, 2026

सिद्धार्थ मल्होत्रा की नई लोक-थ्रिलर फिल्म 'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की रिलीज की तारीख बदल गई है। अब यह फिल्म 25 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।

यह बदलाव इसलिए किया गया है, ताकि इसकी टक्कर बॉक्स ऑफिस पर कियारा आडवाणी और यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' से न हो।

आज फिल्म का एक दमदार मोशन पोस्टर भी जारी हुआ है, जिसमें एक योद्धा को बाघ और बैल से मुकाबला करते दिखाया गया है।