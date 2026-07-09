'वन' का दमदार पोस्टर हुआ जारी, सिद्धार्थ ने टाली बड़ी टक्कर; अब इस तारीख को रिलीज होगी फिल्म
सिद्धार्थ मल्होत्रा की नई लोक-थ्रिलर फिल्म 'वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' की रिलीज की तारीख बदल गई है। अब यह फिल्म 25 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी।
यह बदलाव इसलिए किया गया है, ताकि इसकी टक्कर बॉक्स ऑफिस पर कियारा आडवाणी और यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' से न हो।
आज फिल्म का एक दमदार मोशन पोस्टर भी जारी हुआ है, जिसमें एक योद्धा को बाघ और बैल से मुकाबला करते दिखाया गया है।
अरुणभ कुमार और दीपक कुमार मिश्रा करेंगे 'वन' का निर्देशन
अरुणभ और दीपक के निर्देशन में बनी फिल्म 'वन' में सिद्धार्थ और तमन्ना भाटिया पहली बार एक साथ नजर आएंगे।
एकता कपूर और TVF के प्रोडक्शन में बनी यह फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है और इसमें कई अलौकिक मोड़ भी देखने को मिलेंगे, जिनकी कहानी रहस्यमय जंगलों में बुनी गई है।
फिल्म में सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, श्वेता तिवारी और अनुप सोनी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।