सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बॉलीवुड पर साधा निशाना

सिद्धार्थ मल्होत्रा बॉलीवुड की 'कमियां निकालने' की आदत पर बरसे, पत्नी कियारा आडवाणी ने मिलाया सुर

लेखन नेहा शर्मा 10:41 am Nov 12, 202610:41 am

क्या है खबर?

अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा का मानना है कि भारतीय संस्कृति और लोककथाओं पर आधारित फिल्में दर्शकों को खूब पसंद आ रही हैं, भले ही रिलीज से पहले उन पर कम भरोसा जताया जाए। पत्नी कियारा आडवाणी के साथ 'कॉफी विद करण' के आखिरी सीजन में पहुंचे सिद्धार्थ ने फिल्मों को जल्दी खारिज करने और इंडस्ट्री में एक-दूसरे का समर्थन ने करने की बात कही। बता दें कि सिद्धार्थ और कियारा को करण के शो में पहली बार साथ देखा गया।