सिद्धार्थ मल्होत्रा की इन फिल्मों ने पहले दिन खूब छापे नोट, 'परम सुंदरी' कौन-से नंबर पर?

अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा फिल्म 'परम सुंदरी' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म रिलीज हो गई है और बॉक्स ऑफिस पर इसने ठीक-ठाक शुरुआत की है। तुषार जलोटा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सिद्धार्थ की जोड़ी पहली बार जाह्नवी कपूर के साथ बनी है। सिद्धार्थ अब तक कई सफल और असफल फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। आइए जानें उनकी उन 5 फिल्मों के बारे में, जो पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर छा गईं।

#1 'एक विलेन' इस फेहरिस्त में पहले स्थान पर फिल्म 'एक विलेन' है। इसमें सिद्धार्थ के साथ श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म का बजट महज 39 करोड़ रुपये था और इसने भारत में 105.76 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, इस फिल्म ने पहले दिन 16.70 करोड़ रुपये कमाए थे। 100 करोड़ी बनी इस फिल्म के गाने भी लोगों को खूब पसंद आए थे। जियो हॉटस्टार पर यह फिल्म मौजूद है।

#2 'ब्रदर्स' करण मल्होत्रा के निर्देशन में बनी फिल्म 'ब्रदर्स' में सिद्धार्थ के साथ अक्षय कुमार नजर आए थे। इसमें अक्षय ने सिद्धार्थ के बड़े भाई का किरदरा निभाया था। जैकलीन फर्नांडिस भी इसका हिस्सा थीं। फिल्म ने भारत में 15.21 करोड़ रुपये के साथ अपना खाता खोला था। हालांकि, 110 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म महज 140 करोड़ रुपये ही जुटा पाई थी। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर मौजूद है।

#3 'थैंक गॉड' 'थैंक गॉड' इस सूची में तीसरे स्थान पर है। फिल्म में सिद्धार्थ संग अजय देवगन मुख्य भूमिका में थे। फिल्म ने पहले दिन 8.10 करोड़ रुपये कमाए थे। हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर इसका बड़ा बुरा हश्र हुआ था। उधर समीक्षकों ने भी इस फिल्म को नकार दिया था। 100 करोड़ रुपये की लागत में बनी ये फिल्म दुनियाभर में महज 48 करोड़ रुपये जुटा पाई थी। अमेजन प्राइम वीडियो और MX प्लेयर पर यह फिल्म देखी जा सकती है।