सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने मीडिया से अपने परिवार की निजता का सम्मान करने की अपील की है।

दरअसल, उनकी बेटी साराया की एक तस्वीर एयरपोर्ट पर खींची गई थी, जो अब ऑनलाइन खूब वायरल हो रही है।

अब जबकि उनका दूसरा बच्चा भी आने वाला है, इस बीच उन्होंने मीडिया हाउस से अनुरोध किया है कि इस तस्वीर को आगे न फैलाया जाए।