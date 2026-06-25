मीना कुमारी की बायोपिक हुई तैयार, उनके ही प्रेम पत्रों से खुलेगा जिंदगी का हर राज
मीना कुमारी की बायोपिक, जिसका नाम 'कमल और मीना' बताया जा रहा है, उसकी पटकथा अब बनकर तैयार हो गई है।
निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने इसे मीना और उनके पति कमल अमरोही के बीच के 2,000 हस्तलिखित पत्रों और डायरी प्रविष्टियों को आधार बनाकर लिखा है।
सिद्धार्थ ने बताया, 'खुशकिस्मती से, हमारे पास उनके हाथों से लिखे प्रेम पत्र और डायरियां मौजूद हैं। एक तरह से, उन्होंने खुद अपने शब्दों में हमें बताया है कि क्या लिखना है।'
बायोपिक में मीना-कमल अमरोही का दिखाया जाएगा रिश्ता
यह फिल्म मीना और अमरोही के उलझे हुए रिश्तों के कई पहलुओं को सामने लाएगी। साथ ही, उनकी मशहूर फिल्म 'पाकीजा' पर किए गए काम को भी इसमें दिखाया जाएगा।
लेखकों भवानी अय्यर और कौसर मुनीर ने इस पटकथा को तैयार करने के लिए इस जोड़े के निजी आर्काइव का ही इस्तेमाल किया है, जिसमें उनके गहरे और पेचीदा रिश्तों के साथ 'पाकीजा' पर हुए काम की बातें भी शामिल हैं।
'कमल और मीना' की कास्टिंग अभी तक नहीं हुई तय
हालांकि, कियारा आडवाणी को लेकर कई तरह की अफवाहें चल रही हैं, लेकिन फिल्म की कास्टिंग अभी तक तय नहीं हो पाई है।
फिर भी उम्मीद की जा रही है कि इस साल के आखिर तक फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है।