मीना कुमारी की बायोपिक हुई तैयार, उनके ही प्रेम पत्रों से खुलेगा जिंदगी का हर राज मनोरंजन Jun 25, 2026

मीना कुमारी की बायोपिक, जिसका नाम 'कमल और मीना' बताया जा रहा है, उसकी पटकथा अब बनकर तैयार हो गई है।

निर्देशक सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने इसे मीना और उनके पति कमल अमरोही के बीच के 2,000 हस्तलिखित पत्रों और डायरी प्रविष्टियों को आधार बनाकर लिखा है।

सिद्धार्थ ने बताया, 'खुशकिस्मती से, हमारे पास उनके हाथों से लिखे प्रेम पत्र और डायरियां मौजूद हैं। एक तरह से, उन्होंने खुद अपने शब्दों में हमें बताया है कि क्या लिखना है।'