सिद्धार्थ निगम ने 2 साल बाद इन्फ्लुएंसर रिया ठक्कर संग सार्वजनिक किया अपना रिश्ता, बोले- बस प्यार हो गया

सिद्धार्थ ने अपने भावुक पोस्ट में आगे लिखा, "हमारे बीच कुछ भी प्लान नहीं किया गया था और न ही कोई स्क्रिप्ट थी। हम बस एक-दूसरे से मिले, और रोजमर्रा की बातों, सुकून भरे पलों और हंसी-मजाक के बीच धीरे-धीरे एक बेहद खूबसूरत रिश्ता पनप गया।'

रिया ठक्कर सोशल मीडिया पर 'द एफ्रोडाइट' के नाम से मशहूर हैं, जहां वो अपने फैशन और लाइफस्टाइल कंटेंट से पहचान बना चुकी हैं, वहीं सिद्धार्थ निगम टीवी के ब्लॉकबस्टर शो 'चक्रवर्ती अशोक सम्राट' और सलमान खान की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' से अपनी खास पहचान बना चुके हैं।